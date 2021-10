Kandydaci opozycji w JOW zostali wybrani, a teraz opozycję czeka sprawdzian jedności przed drugą turą prawyborów kandydata na premiera. Niezwykle ważne będzie to, komu przekaże głosy Jakab. Pozycja Márki-Zaya jest ogromnym zaskoczeniem, ale to osoba, która cieszy się najmniejszym elektoratem negatywnym. Tuż przed zakończeniem głosowania poinformowano, że polityk zawarł porozumienie z Karácsonyem o wzajemnym przekazaniu głosów, jeśli któryś z nich nie wejdzie do drugiej tury. Weszli obaj. Przeważają opinie, że Márki-Zay wycofa się z drugiej tury. Pytanie, za jaką cenę. Samorządowiec miał domagać się od burmistrza stolicy deklaracji, że wprowadzi euro, jeśli wygra (chce tego 60 proc. Węgrów), zdecydowanego rozliczenia rządów Orbána, a także unieważnienia węgierskiej konstytucji. Coraz głośniej mówi się, że opozycja ma już opinie prawne, jak bez konstytucyjnej większości obalić dotychczasowy system konstytucyjny, a zatem zastosować know-how Fideszu do wyłączenia systemu Orbána.