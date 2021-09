Szef Związku Nauczycieli (PSZ) Tamás Totyik w wywiadzie dla „Világgazdaság” wskazał, że realnie brakuje nawet 12 tys. pełnoetatowych nauczycieli. Totyik przywołał przy tym badania z 2019 r., a zatem jeszcze sprzed pandemii, które mówił, że w co piątej szkole na Węgrzech pracuje nauczyciel, który nie legitymuje się dyplomem uniwersyteckim, a w co czwartej szkole są nauczyciele uczący przedmiotów, w których nie są fachowcami. Według niego państwo na edukację powinno przeznaczać co najmniej 6 proc. PKB, co ostatnio było możliwe do uzyskania w latach 2000., kiedy na edukację przeznaczano do 5,7 proc. PKB.