Ale to już przeszłość. W miarę jak poprawiała się sytuacja pandemiczna, notowania ANO poszły w górę i według ostatnich sondaży sięgają 26 proc. Razem jest na drugim miejscu (21,5 proc.), a PirSTAN dopiero na trzecim (20 proc.). Dwa opozycyjne bloki wciąż mają ogółem znacznie większe poparcie niż ANO, ale to nie znaczy, że przejmą władzę po wyborach, które odbędą się 8 i 9 października. Babiš, postkomunistyczny miliarder, drugi najbogatszy Czech, ma w rękawie potężny atut. Jest nim socjaldemokratyczny prezydent Miloš Zeman, z którym łączy go polityczny sojusz. Zeman już zapowiedział, że misję utworzenia nowego rządu powierzy liderowi ugrupowania, które zdobędzie najwięcej głosów w wyborach, w domyśle Babišowi. Ten zaś ma już taką wprawę w sprawowaniu mniejszościowych rządów, że Jarosław Kaczyński mógłby jeździć do Pragi po nauki.

Piraci i Samorządowcy przegrywają na własne życzenie. Poszli do wyborów pod hasłem „Przywrócimy krajowi przyszłość”, ale gdy przed wakacjami zaprezentowali liderów list wyborczych, okazało się, że wśród 15 kandydatów jest aż 14 mężczyzn w garniturach wyglądających jak korpoludki i tylko jedna kobieta . Słabo jak na rzekomo najbardziej progresywne ugrupowanie w Czechach. Okazało się także, że większość ich kandydatów na stanowiska szefów resortów to ludzie słabo znani, bez doświadczenia. To nie wyglądało poważnie. Do tego doszła agresywna propaganda Babiša, który zarzuca Piratom, że ich program społeczny to zagrożenie dla tradycyjnych wartości i czeskiego stylu życia. W praktyce chodzi o rzekomo zbyt otwartą postawę wobec środowisk LGBT czy uchodźców. Takiej retoryki można by się spodziewać po ugrupowaniu z prawej strony sceny, tymczasem przedstawiciele ANO w Parlamencie Europejskim zasiadają w szeregach liberalnego ugrupowania Odnówmy Europę Emmanuela Macrona.

Jednym z nich jest skrajnie prawicowa partia pół-Czecha, pół-Japończyka Tomia Okamury Wolność i Demokracja Bezpośrednia, będąca odpowiednikiem polskiej Konfederacji. Na przeciwnym biegunie politycznym sytuuje się KSČM. Od partii Okamury różni ją odwoływanie się do haseł komunistycznych, lecz obydwie są równie antyeuropejskie, przeciwne członkostwu w NATO, prokremlowskie, prochińskie i homofobiczne. Komuniści mogą mieć problem z przekroczeniem 5-proc. progu. Ta sztuka być może uda się nowej partii Przysięga, na której czele stoi były policjant Robert Šlachta. To partia jednego człowieka i jednego tematu – walki z korupcją. Przed ośmioma laty kierowany przez Šlachtę wydział do walki z przestępczością zorganizowaną doprowadził do upadku centroprawicowego rządu Petra Nečasa. Ludzie Šlachty zatrzymali pod zarzutami korupcji i wykorzystywania tajnych służb dla celów prywatnych ówczesną szefową gabinetu premiera, a obecnie jego żonę Janę Nagyovą, a także kilku innych urzędników i polityków koalicji. Większości zarzutów nie udało się udowodnić, lecz przedterminowe wybory jesienią 2013 r. zakończyły się porażką centroprawicy.

Dobrym przykładem jest stosunek do Trójmorza. Długo postrzegano je w Pradze jako przejaw polskiej megalomanii. Dopiero zaangażowanie Waszyngtonu i włączenie się do tej inicjatywy Berlina sprawiło, że Czesi potraktowali ją serio. Rząd Babiša uważnie się jej przygląda i popiera, gdy uznaje to za korzystne dla siebie, ale nie należy się spodziewać, że choćby w najmniejszej mierze przyczyni się do jej rozwoju bądź instytucjonalizacji. Trójmorze nie jest Babišowi potrzebne. Chodzi tylko o to, żeby nie zostać za burtą, gdyby okazało się, że ten polski okręt widmo jednak popłynie. Pragmatyzm w polityce regionalnej będzie cechować także ewentualny rząd centroprawicy i Piratów. Ale opozycja musiałaby się zjednoczyć, tak jak to się stało na Węgrzech, żeby mieć realne szanse na wygraną. Problem w tym, że Piratów i centroprawicę łączy głównie niechęć do Babiša. Piraci wywodzą się ze środowisk kontrkulturowych i anarchistycznych. Zaczynali w polityce, gdy obecni liderzy centroprawicy sprawowali władzę, zaś o Babišu mało kto słyszał. Centroprawica to dla nich prawie takie samo zło jak ANO. Negatywna kampania Babiša z powodzeniem skupiła się na Piratach, gdyż to oni stanowili realne zagrożenie dla władzy. PirSTAN mogli przyciągnąć do urn młodych i zmobilizować umiarkowanych, którzy mają dość obecnego rządu.