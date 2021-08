Kiedy Kurz po raz pierwszy startował w wyborach na szefa chadeckiej OeVP w 2017 roku, zdobył 98,7 proc.

W przemówieniu wygłoszonym na sobotnim zjeździe szef rządu austriackiego potwierdził swoją linię programową, wskazując pięć głównych obszarów, które uważa za bardzo ważne dla rozwoju kraju: odciążenie podatkowe, zatrudnienie, ekologię, cyfryzację i migrację.

Po raz kolejny zaapelował o szczepienie się przeciw Covid-19. „Im więcej osób zaszczepionych, tym mniej chorych, tym mniej załamania gospodarczego, tym mniej bezrobotnych. Celem jest, aby pandemia nie ograniczała już wolności, życia i gospodarki. Odpowiedzią są nie ograniczenia, ale szczepienia” - zaznaczył.

Oświadczył, że OeVP chce dalszej obniżki podatków od małych i średnich dochodów oraz zwiększenia prorodzinnej ulgi podatkowej. Obiecał wsparcie osobom poszukującym pracy, podkreślając, że „każdy, kto może pracować, powinien iść do pracy, ponieważ (…) OeVP chce społeczeństwa, w którym ludzie zakasują rękawy, a nie tylko wyciągają ręce”.

W kwestiach integracji i migracji Kurz wypowiedział się przeciw przyjmowaniu kolejnych migrantów. Austria zrobiła już wiele w zakresie imigracji, przyjmując ponad 120 tys. uchodźców od 2015 r. - powiedział. „Przede wszystkim ponosimy odpowiedzialność za nasz kraj. (…) Ostatecznie decydujące znaczenie dla demokracji ma to, kto tu mieszka i w co ludzie wierzą. To dla nas oznacza, że nie możemy przyjmować więcej ludzi, niż jesteśmy w stanie zintegrować" - wskazał.