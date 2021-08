Zależało nam, by poziom reprezentacji państw był jak najwyższy. Niektóre kraje wysłały przedstawicieli w postaci ministrów czy szefów departamentów. Ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze, czy mają oni pełnomocnitwa, by reprezentować swoje państwa i podpisać się w ich imieniu pod deklaracją końcową. Jak widać po wystąpieniach kierowników delegacji, mają. I to bardzo dobra wiadomość.