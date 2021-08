Akcja pod hasłem "Niemożliwa Rebelia" ma przypominać te, które w poprzednich dwóch latach skutecznie sparaliżowały ruch w brytyjskiej stolicy, gdy aktywiści blokowali ulice i mosty czy przykuwali lub przyklejali się do budynków rządowych lub siedzib instytucji finansowych.

W tym roku główne akcje protestacyjne mają się ponownie odbywać finansowej dzielnicy City. W wydanym oświadczeniu organizacja zapowiedziała, że jej aktywiści "znowu wyjdą na ulice w celu sparaliżowania londyńskiego City, aby zwrócić uwagę na podstawową przyczynę kryzysu klimatycznego i ekologicznego – ekonomię polityczną”.

W poniedziałek działania XR odbywały się jednak gdzie indziej i miały raczej spokojny przebieg. Najpierw odbył się wiec na Trafalgar Square, a później w Covent Garden aktywiści ustawili czterometrowej wysokości różowy stół, do którego nóg część z nich się przykuła. Akcje XR planowane są też na innym z głównych placów Londynu - Piccadilly Circus.

Londyńska policja metropolitalna poinformowała, że do późnego popołudnia w poniedziałek aresztowała osiem osób, a poprzedniego dnia - 10.

Policja przyznała, że demonstracje XR odbywają się z ważnego powodu, ale wskazała, że nie powinny one utrudniać życia innych ludzi, a utrzymywanie podczas nich porządku wymaga skierowania tam dodatkowych funkcjonariuszy.

"Rozumiemy, dlaczego jest to tak ważna sprawa, nikt nie jest tego nieświadomy. Nie chcemy jednak, aby ludzie, którzy protestują, wpływali na prawa innych. Nie chcemy poważnych zakłóceń spowodowanych w Londynie - sierpniowy długi weekend jest (dla policji) jednym z najbardziej pracowitych w roku i wiemy, że będzie to oznaczać, że funkcjonariusze zostaną oddelegowani ze swoich dzielnic i sprowadzeni do centrum Londynu, aby zajmować się tym protestem" - powiedział zastępca komisarza policji Matt Twist.

W miniony weekend policja poinformowała, że koszty trzech poprzednich akcji protestu Extinction Rebellion przekroczyły 50 mln funtów.