Bruksela musi rozstrzygnąć dwie kwestie. Pierwsza to reakcja Polski na zawieszające ID SN postanowienie wiceprezes TSUE Rosario de Lapuerty z 14 lipca w sprawie środków tymczasowych. Rząd liczy, że wystarczą ostatnie zarządzenia I prezes SN, częściowo zamrażające izbę, oraz argument, że nie chce jako władza wykonawcza nadmiernie ingerować w działalność SN. Pytanie, czy to wystarczy, by zapobiec zwróceniu się przez KE do TSUE o nałożenie kar na Polskę. W zeszłym roku po nakazaniu przez TSUE zamrożenia ID SN w ramach środków tymczasowych (tamto postanowienie miało węższy zakres) podobny ruch wykonał p.o. I prezesa Kamil Zaradkiewicz. Zarządzeniem wstrzymał kierowanie postępowań dyscyplinarnych do ID SN. I chociaż wówczas zwracano uwagę, że anulował o wiele dalej idące zarządzenie swojej poprzedniczki Małgorzaty Gersdorf, to Bruksela nie zdecydowała się wnioskować do TSUE o zastosowanie kar. Zarządzenie okazało się więc skuteczne.