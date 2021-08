Prezydentura Ra’isiego ma być narzędziem do scementowania dziedzictwa najwyższego przywódcy Iranu Alego Chameneiego, na które składają się wrogość wobec Zachodu, wojny zastępcze w regionie i przywiązanie do zasad rewolucji islamskiej w kraju. „Washington Post” informował niedawno, że Iran myśli już o rezygnacji z planów wymiany więźniów, dzięki której miało zostać uwolnionych czterech obywateli amerykańskich. Takie działania prawdopodobnie utrudnią powrót do umowy nuklearnej z 2015 r. Eksperci ds. Bliskiego Wschodu coraz głośniej mówią, że dla nowego przywódcy ważniejsze od zniesienia sankcji w ramach powrotu do porozumienia będzie umocnienie reżimu. „Foreign Policy” pisze, że pod rządami Ra’isiego Iran może cofnąć się nawet do początku lat 2000., kiedy zaczął intensywnie rozwijać program nuklearny.