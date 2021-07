Przede wszystkim powinni przestać legitymizować ten rząd. Na razie siadają z nim do rozmów, wspierają finansowo opresyjne instytucje. Prawicowy prezydent Francji przyjechał do nas po eksplozji w porcie w Bejrucie, mówiąc, że chce pomóc, a winni muszą ponieść konsekwencje. Ale przecież on sam z nimi współpracuje. Czego można oczekiwać od państw, które są równie opresyjne? Prawica jest coraz silniejsza na całym świecie. Francja traktuje swoich obywateli podobnie. To, co dzieje się w Libanie, ma miejsce w każdym miejscu na świecie. Różnica jest taka, że u nas jest 30 ugrupowań przestępczych, które rządzą krajem od czasów wojny. Większość ludzi w Libanie już zrozumiała, że ci, którzy takim mafiom przewodzili, teraz pracują w rządzie.