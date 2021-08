Do tego dochodzi fatalna struktura gospodarki , w której dominuje sektor publiczny. Zatrudnia on – w kraju liczącym niecałe 12 mln mieszkańców – 680 tys. ludzi. Do tego kraj jest fatalnie zarządzany, co widać w statystykach. Przed zmianą reżimu w 2010 r. w Tunezji wyprodukowano 8,2 mln ton fosforanów (składnik m.in. nawozów sztucznych), o tyle w 2020 r. było to już tylko 3,1 mln ton.