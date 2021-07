Na mocy decyzji rządu od 6 sierpnia przepustka Covid-19 będzie wymagana przy wejściu do restauracji w zamkniętych pomieszczeniach, do kin, teatrów, na siłownię i na basen, na masowe imprezy i zjazdy.

"Chciałbym zachęcić wszystkich, by zastanowili się nad znaczeniem przepustki, która jest nadzwyczajnym środkiem, by zapewnić bezpieczeństwo krajowi i nie wracać do tego, co było i niczego już więcej nie zamykać" - oświadczył wiceminister Sileri w opublikowanym w środę wywiadzie dla dziennika "Corriere dellla Sera".

Odnosząc się do protestów między innymi branży restauracyjnej przeciwko obowiązkowi "zielonej przepustki", Sileri powiedział: "Słyszę, że mówi się o dyktaturze sanitarnej. Ależ skąd".

"Protestującym restauratorom mówię: prawie 38 milionów Włochów dostało co najmniej jedną dawkę szczepionki, a zatem zieloną przepustkę mają już w kieszeni. Do nich trzeba dodać 7-8 milionów dzieci poniżej 12 lat, od których nie jest on wymagany. A zatem 70 procent populacji Włoch może wejść do restauracji. A od 6 sierpnia tych osób będzie, mam nadzieję, jeszcze więcej" - podkreślił wiceszef resortu zdrowia.

Jako cel wskazał osiągnięcie do końca września liczby 50 milionów zaszczepionych Włochów.

"Jeśli liczby zakażeń w najbliższych tygodniach wzrosną, musimy być na to przygotowani, także stosując przepustkę" - dodał wiceminister. Wtedy jej użycie zostanie rozszerzone - wyjaśnił.