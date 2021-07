"Żadnych gwarancji Ukraina nie otrzymała. Ani w tym oświadczeniu, ani poza tym oświadczeniem. W oświadczeniu wskazano, że Niemcy będą wspierać inicjatywę Trójmorza, do której Ukraina i tak próbuje dołączyć, która i tak istnieje, dlatego nie rozumiem tego wsparcia" - powiedziała wicepremier w telewizji Ukraina 24. Jej wypowiedź cytuje w piątek portal Dzerkało Tyżnia.

W oświadczeniu jest też mowa o dodatkowym finansowym wsparciu i utworzeniu funduszu zielonej transformacji energetycznej, na temat którego Ukraina już od dawna prowadzi negocjacje - kontynuowała. "Żadnych nowych inicjatyw to oświadczenie nie przewiduje, żadnych perspektyw i gwarancji bezpieczeństwa, w szczególności odnośnie do członkostwa w NATO, nie otrzymaliśmy" - dodała.

Stefaniszyna oznajmiła, że w ramach rekompensaty za uruchomienie NS2 Ukraina powinna otrzymać "pakiet energetycznych decyzji". "To gwarancja utrzymania tranzytu i kontynuacja stosunków w ramach trójstronnego kontraktu" - wymieniła. To również gwarancje dotyczące bezpieczeństwa - integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy - oraz realizacja zobowiązań UE w sprawie integracji rynków gazu i energii elektrycznej w zgodzie z umową stowarzyszeniową - dodała.

Administracja prezydenta USA Joe Bidena i niemieckie MSZ ogłosiły w środę we wspólnym oświadczeniu porozumienie w sprawie zakończenia sporu na temat NS2. W ramach umowy USA wstrzymują nakładanie sankcji na rurociąg, zaś Niemcy zainwestują w ukraińskie projekty i zobowiążą się do sankcji w razie wrogich działań Rosji. W odpowiedzi na publikację dokumentu wspólne oświadczenie wydali szefowie MSZ Polski i Ukrainy, Zbigniew Rau i Dmytro Kułeba. Wezwali oni USA i Niemcy do podjęcia kroków w celu znalezienia adekwatnej odpowiedzi na rodzący się kryzys bezpieczeństwa w naszym regionie, którego jedynym beneficjentem - jak podkreślili - jest Rosja. Kułeba poinformował też, że jego kraj oficjalnie inicjuje konsultacje z Komisją Europejską i Niemcami w sprawie Nord Stream 2.