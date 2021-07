Bezpośrednią przyczyną wymiany ministrów jest porażka PSOE w majowych wyborach władz Madrytu. Wygrała centroprawicowa Partia Ludowa (PP), zdobywając 45 proc. głosów i 65 mandatów. Socjaliści zajęli drugie miejsce ex aequo z lokalnym lewicowym komitetem Więcej Madrytu (Mas Madrid). Obydwa komitety zdobyły po 17 proc. i po 24 mandaty. Konserwatywny Vox uzyskał 9 proc. głosów i 13 mandatów, a silnie lewicowy Unidas Podemos (UP) 7 proc. i 10 mandatów. Podobnie wyglądają ogólnokrajowe sondaże. PP odebrała socjalistom pozycję lidera i gdyby dziś odbyły się wybory parlamentarne, prawdopodobnie stworzyłaby rząd koalicyjny z Voxem.

Nowi ministrowie wraz z premierem w najbliższym czasie zaczną pewnie objeżdżać kraj, prowadząc permanentną kampanię wyborczą. Można spodziewać się też, że polityka rządu będzie w większym stopniu służyć konsolidacji lewicowego elektoratu, tak by nie uciekł on do partii Więcej Kraju (Mas Pais), której stołecznym oddziałem jest Mas Madrid. Prawdopodobnie zostaną wprowadzone nowe świadczenia społeczne, jak np. dofinansowanie czynszów mieszkaniowych, rząd będzie podkreślał swoje sukcesy w dialogu z separatystami katalońskimi, być może pojawią się też jakieś projekty z zakresu polityki historycznej lub spraw obyczajowych. Socjaliści będą też chcieli przypomnieć wyborcom afery korupcyjne rządów PP. Sprzyjać będą im wszelkie nowe przesłuchania w toczących się sprawach sądowych, m.in. dotyczących inwigilacji UP za rządów Mariano Rajoya (PP).

Wyczerpują się również możliwości gry w polaryzację polityczną i straszenia wyborców Voxem. Marginalizacja Cs osłabiła skuteczność tej taktyki, która tworzyła podziały na prawicy. Obecnie działanie to mogłoby co najwyżej wzmocnić Vox kosztem PP, ale w przypadku wyborów suma mandatów tych partii i tak dawałaby im większość. W 2023 r. najprawdopodobniej partie te utworzą koalicję. Ewentualnie, jeśli wynik PP będzie wysoki, ugrupowanie może, zgodnie z hiszpańską tradycją, powołać rząd mniejszościowy popierany przez Vox.

Wydaje się, że maksimum tego, co może osiągnąć Sánchez, to utrzymanie przez PSOE dominacji na lewicy. Konieczne będzie jednak do tego zwasalizowanie obecnego koalicjanta – UP oraz zawarcie porozumienia z Erejonem, dopóki jeszcze jego partia nie jest zbyt silna. Jeśli do tego nie dojdzie, socjaliści będą samodzielnie ponosić przed wyborcami odpowiedzialność za postpandemiczny kryzys gospodarczy w kraju.