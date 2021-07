Fundacja, prowadząca monitoring epidemii we Włoszech, poinformowała, że od 7 do 13 lipca liczba nowych wykrywanych przypadków zakażenia wzrosła z około 5,5 tysiąca do 9 tysięcy. To, jak wyjaśniono, rezultat szerzenia się wariantu Delta, występującego obecnie w prawie wszystkich włoskich regionach.

Średnia dobowa liczba zgonów zmniejszyła się zaś z 24 do 15.

Czwartkowe dane Ministerstwa Zdrowia potwierdzają utrzymującą się tendencję: wzrost liczby nowych infekcji i spadek zgonów. Ostatniej doby na Covid-19 zmarło 9 osób i zanotowano 2455 kolejnych przypadków koronawirusa wykrytych w 190 tysiącach testów. Do 1,3 proc. wzrósł odsetek pozytywnych wyników.

Łączny bilans zmarłych wynosi 127 840.

Spadła liczba pacjentów w szpitalach, także na intensywnej terapii, gdzie jest 153 najciężej chorych.

Obecnie zakażonych jest ponad 40 tysięcy osób; w domowej izolacji przebywa około 39,6 tys.

Liczba wykonanych dotąd szczepień we Włoszech zbliża się do 60 milionów. Zakończyło je 25,5 mln osób, czyli 47 procent populacji.