Druga kwestia, o której wspominał także Schäuble, to pomoc tym Afgańczykom, którzy podczas misji współpracowali z Niemcami. Jak podała telewizja ARD, ponad 500 takich osób złożyło podania, by móc wyjechać do Niemiec, ponieważ za kooperację grożą im represje ze strony talibów. Ale biurokracja niemiecka nie działa szybko, Afgańczycy mają problemy z uzyskaniem wiz, a w tych wypadkach to często kwestia życia i śmierci. Pojawiają się głosy, że urzędnicy starają się cały proces jak najbardziej zwolnić. Problemem jest też to, że strona niemiecka nie zapewnia transportu do Europy, a wielu afgańskich współpracowników niemieckich służb na taki wydatek nie stać. Dlatego jeden z żołnierzy Bundeswehry Markus Grotian rozpoczął zbiórkę pieniędzy na organizację transportu dla tych, którzy pomagali Niemcom. – Nie mogę wyrazić słowami moralnej porażki, którą tutaj dostrzegam – mówił Grotian dziennikarzom z Redaktionsnetzwerk Deutschland. O pracy urzędników dodał, że „wiele trybików się obraca, ale one się nie zazębiają”. Do zbiórki dorzuciła się m.in. jedna z posłanek liberalnej FDP.