Nieobecność Waszyngtonu stawia pod znakiem zapytania przyszłość Afganistanu. I to nie tylko jeśli idzie o bezpieczeństwo, ale też ogólny poziom funkcjonowania państwa. Kilka godzin po tym, jak Amerykanie opuścili bazę w Bagram – najważniejsze lotnisko obsługujące siły USA i sojuszników w kraju – na jej teren wdarli się szabrownicy i złodzieje. Przedstawiciele lokalnych władz tłumaczyli potem agencji Associated Press, że wszystko przez to, że Waszyngton nie uzgodnił z nimi daty swojego wyjazdu.