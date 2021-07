Sprawę rozpatrywał od razu sędzia Sądu Najwyższego Ihar Lubawicki. Dlatego Babaryka, który przez 20 lat kierował należącym do rosyjskiego Gazpromu Biełgazprombankiem, nie ma nawet prawa do złożenia apelacji. Bankier, który zasłynął także jako mecenas sztuki, został oskarżony o branie łapówek i pranie pieniędzy w czasach, gdy kierował jedną z najważniejszych białoruskich instytucji finansowych. Jednak zarzuty postawiono mu dopiero wówczas, gdy zgłosił ambicje prezydenckie i okazało się, że Białorusini chętnie podpisują się na jego listach poparcia. Zatrzymano go 18 czerwca 2020 r. i uniemożliwiono start w wyborach. Babaryka nie przyznał się do winy.