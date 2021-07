Przed Zełenskim dezoligarchizację zapowiadało dwóch prezydentów: Wiktor Juszczenko (2005–2010) i Petro Poroszenko (2014–2021). Ten pierwszy nie miał jednak wystarczającego zaplecza parlamentarnego, by forsować jakiekolwiek ambitne reformy, a ten drugi prowadził najwyżej punktowe działania wymierzone w konkretnych oligarchów, jednak nie doprowadziło to do zmiany systemu, który ukształtował się jeszcze w czasach Łeonida Kuczmy (1994–2004). Poroszence udało się za to ograniczyć wpływ wielkiego biznesu na krajową energetykę i oczyścić system bankowy, co zresztą doprowadziło do eskalacji konfliktu z Kołomojskim, któremu państwo znacjonalizowało PrywatBank, najważniejszą instytucję finansową w kraju. W efekcie Kołomojski zainwestował w kampanię wyborczą Zełenskiego, jednak po jego dojściu do władzy także ich wzajemne relacje mocno się ochłodziły. Również dlatego, że Zełenski nie miał zamiaru zwracać banku dnieprowskiemu oligarsze.