Według danych Francuskiej Federacji Szpitali (FHF) zaledwie 57 proc. pracowników w domach opieki i 64 proc. zatrudnionych w placówkach służby zdrowia otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki.

Zgodnie z zaleceniami HAS, który od początku pandemii pełni rolę doradcy władzy wykonawczej, obowiązek szczepień dotyczyłby przede wszystkim „specjalistów z sektorów zdrowia, społecznego i medyczno-społecznego, którzy byli priorytetowymi celami szczepienia we wczesnych stadiach kampanii”.

Następnie, w drugim etapie, w zależności od ewolucji epidemii obowiązkiem szczepień mogłaby zostać objęta cała populacja – napisano w komunikacie.

Już w poniedziałek minister zdrowia Olivier Veran ostrzegł w liście do dyrektorów szpitali i domów spokojnej starości, że jeśli co najmniej 80 proc. personelu nie zostanie zaszczepiona do września władze wprowadzą szczepienia obowiązkowe.

W ciągu ostatniej doby zakażenie koronawirusem potwierdzono u 2 664 osób. W szpitalach zmarło 29 chorych; liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła do 111 140 od początku pandemii podała w czwartek Agencji Zdrowia Publicznego (SPF). Do szpitali przyjęto 109 chorych, 30 na oddziały intensywnej terapii. Liczba pacjentów hospitalizowanych zmniejszyła się o 219 do 8 232.Na oddziałach intensywnej terapii leczonych jest 1 162 chorych.

Co najmniej jedną dawkę otrzymało od początku kampanii 34 103180 osób (tj. 50,6 proc. populacji). W pełni zaszczepionych jest 23 270 97 osób (tj. 34,5 proc. populacji). W ciągu ostatniej doby wykonano 655 080 szczepień, z czego 207 323 pierwszą dawką szczepionki.