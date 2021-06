W sumie w całej Danii funkcjonuje dziś 15 takich dzielnic, a dodatkowe 25 uważa się za zagrożone gettoizacją. Te z nich, które utrzymują się na liście przez co najmniej cztery lata, zostają zaliczone do ciężkich gett. Duński parlament już w 2018 r. wprowadził plan ich likwidacji do 2030 r. Pierwotnie zakładano jednak, że tylko w ciężkich gettach odsetek mieszkań komunalnych powinien zostać zmniejszony do mniej niż 40 proc. Organizacje zajmujące się mieszkalnictwem i prawami człowieka szacują, że eksmisje miałyby dotknąć nawet 10 tys. osób.