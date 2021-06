To nie pierwszy raz, gdy Łukaszenka używa migrantów w charakterze karty przetargowej. W 2012 r. Mińsk próbował w ten sposób wymusić na UE zniesienie sankcji wprowadzonych po represjach lat 2010–2011 i zgodę na sfinansowanie modernizacji infrastruktury granicznej. – Jak idioci na własny koszt łowiliśmy wszystko, co idzie przez Rosję z Afganistanu. Materiały wybuchowe, radioaktywne, narkotyki. I po co? Przecież one nie do nas idą, a do Unii – mówił wtedy Łukaszenka. – Na terytorium naszego kraju przebywa nielegalnie do 30 tys. osób. Przez waszą granicę przechodzą tylko setki. Na razie. A uchodźcy z państw WNP i Azji często są niebezpieczni, dysponują doświadczeniem wojennym – groził w rozmowie z DGP rzecznik tamtejszych pograniczników Alaksandr Ciszczanka. Liczba zatrzymań na polsko-białoruskiej granicy wzrosła wówczas kilkukrotnie. Litwini takiej zmiany wtedy nie odnotowali.