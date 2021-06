Według pierwotnego planu, 28 czerwca poziom restrykcji w całej Szkocji obniżony miał zostać do zerowego (w skali 0-4), jednak już przed tygodniem Sturgeon zapowiedziała, że wobec rozprzestrzeniającego się wariantu Delta uważa to za mało prawdopodobne. We wtorek potwierdziła, że znoszenie restrykcji zostaje wstrzymane na trzy tygodnie, czyli do 19 lipca, aby dać więcej czasu na szczepienia.

Zaktualizowany plan zakłada, że 19 lipca w całej Szkocji obowiązywać zacznie poziom zerowy restrykcji. Nie będzie to jednak oznaczało ich całkowitego zniesienia. Jak wyjaśniła Sturgeon, tego dnia podniesione zostaną limity osób mogących się spotykać w pomieszczeniach zamkniętych, a zniesione zostaną na otwartym powietrzu, zmniejszony zostanie wymagany dystans między ludźmi w zamkniętych pomieszczeniach z dwóch do jednego metra i zniesiony będzie na otwartym powietrzu, a liczba osób mogących brać udział w ślubach i pogrzebach wzrośnie do 200.

Całkowite zniesienie restrykcji ma nastąpić do 9 sierpnia, choć jak zaznaczyła szefowa szkockiego rządu, będzie rozsądne, by nawet po tej dacie pozostawić niektóre środki ostrożności, np. aby nadal wymagane było zasłanianie twarzy w sklepach czy transporcie publicznym. Zapowiedziała, że powrót do pracy w biurach powinien nastąpić stopniowo po 9 sierpnia i rząd nadal będzie wspierał pracę zdalną, jeśli jest ona możliwa.

"Przejście poza poziom 0 będzie ważnym kamieniem milowym i zasygnalizuje powrót do niemal całkowitej normalności w codziennym życiu. Oczywiście, choć jest to długo wyczekiwany moment, ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że nadal mamy trudną drogę do przebycia w ciągu najbliższych kilku tygodni, aby osiągnąć te kamienie milowe, a także - nawet zakładając, że to zrobimy - że pandemia nie będzie całkowicie zakończona na tym etapie" - mówiła Sturgeon w szkockim parlamencie.

we wtorek podano, że w ciągu ostatniej doby w Szkocji wykryto 2167 nowych zakażeń koronawirusem, co jest najwyższym bilansem od szczytowej fazy drugiej fali epidemii w styczniu, oraz stwierdzono cztery zgony z powodu Covid-19. Dotychczasowy bilans epidemii w Szkocji to 257,7 tys. stwierdzonych infekcji i 7696 zmarłych.