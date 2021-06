Sześciu Afrykańczyków twierdzi, że byli nielegalnie przetransportowani z Mali i zmuszeni do pracy na farmach kakao w Wybrzeżu Kości Słoniowej. Mężczyźni uważają, że obie korporacje podtrzymują handel niewolnikami, by utrzymać ceny kakao na niskim poziomie.

Skład sędziowski w proporcji 8 do 1 orzekł, że nie ma podstaw prawnych, by sądzić, gdyż nadużycia przeprowadzane były poza terytorium USA. Sąd wstrzymał się przed ostatecznym orzeczeniem, czy Ustawa o Roszczeniach Cudzoziemców o Odszkodowania (the Alien Tort Act) może zostać użyta przeciwko amerykańskim firmom do pociągnięcia ich do odpowiedzialności za nadużycia w pracy, które popełniono na etapie dostaw poza granicami USA. (The Alien Tort Act to wywodzące się z XVIII wieku prawo pozwalające na kierowanie przeciwko obcokrajowcom w USA pozwów cywilnych, jeśli ich podstawą są przestępstwa stanowiące pogwałcenie prawa międzynarodowego - PAP).

Ok. 70 proc. światowej produkcji kakao pochodzi z Afryki Zachodniej, skąd większość jest eksportowana do Stanów Zjednoczonych.

Według raportu Departamentu Pracy USA z ubiegłego roku szacuje się, że 1,56 mln dzieci pracuje na farmach kakao w Wybrzeżu Kości Słoniowej i w Ghanie.

Pozywający twierdzą, że byli zmuszani do pracy na farmie kakao po 12-14 godzin dziennie, a w nocy byli więzieni przez uzbrojoną ochroną, która pilnowała, by nie uciekli. Zeznają, że zwykle zapłatą było podstawowe wyżywienie.

Oskarżone koncerny ostro skrytykowały niewolnictwo dziecięce, niemniej dowodziły, że sprawa powinna się toczyć przeciwko przemytnikom i właścicielom farm, na których ludzie zmuszani są do pracy w takich warunkach, a nie przeciwko nim.

W decyzji napisanej przez sędziego Clarenca Thomasa, sąd orzekł że Nestle USA i Cargil, owszem zapewniały farmom techniczne i finansowe środki, jednak nie ma dowodu na to, że jakaś decyzja biznesowa podjęta na terenie Stanów Zjednoczonych doprowadziła do przymusowej pracy mężczyzn.

Decyzja wzbudziła odzew wśród aktywistów i organizacji pozarządowych. "Oni (giganci korporacyjni - PAP) decydują o budżecie, planowaniu, wszystkich aspektach biznesowych. Wszystkie te decyzje podejmowane są w Stanach", powiedział dziennikarzom Terry Collingsworth, przewodniczący grupy prawniczej International Rights Advocates.

Collingsworth powiedział, że wraz ze swoim zespołem prawników złoży nowy pozew zarzucający Nestle USA i Cargill, że decyzje podjęte na terytorium USA utorowały drogę do niewolnictwa dziecięcego w Wybrzeżu Kości Słoniowej.

Nestle USA w oświadczeniu stwierdziło, że nigdy nie było zaangażowane w pracę dzieci i pozostaje "niewzruszone w swoim oddaniu się walce przeciw pracy dzieci w przemyśle produkcji kakao".