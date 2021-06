Netanjahu wykorzystał tymczasem ostatnie chwile przed niedzielnym głosowaniem nad wotum zaufania, by przekonać posłów, że nowy szef rządu nie ma ugruntowanej pozycji międzynarodowej, która umożliwiłaby mu realny wpływ na zapisy umowy . Zdaniem „Bibiego”, Bennett – jego były współpracownik – nie postawi się amerykańskiej administracji tak, jak on to zrobił w 2015 r. Na zaproszenie republikanów ówczesny premier przemawiał w Kongresie, wzywając amerykańskich ustawodawców do odrzucenia porozumienia. Przez wielu demokratów zostało to odebrane jako podważanie autorytetu prezydenta Obamy. Na zakończenie trwających z przerwami 15 lat rządów Netanjahu zareagował słowami „wrogowie Iranu zniknęli, a potężny Iran wciąż tu jest”.