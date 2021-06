Tegoroczny szczyt G7 miał pokazać, że klub najbardziej uprzemysłowionych państw świata wciąż liczy się na tyle, żeby wyznaczać kierunki globalnej polityki. Pomogła w tym zmiana lokatora w Białym Domu – minęły już czasy, kiedy prezydent USA podpisywał się pod wspólnym komunikatem po szczycie, a następnie jeszcze z pokładu Air Force One tweetował, że go nie popiera.

Znalazło się tam też zdanie: „Wzywamy również do szybkiego przeprowadzenia przez ekspertów opartego na nauce, transparentnego studium pod egidą Światowej Organizacji Zdrowia dotyczącego źródeł pandemii COVID-19 w Chinach”. To sugestia, aby zbadać głębiej teorię o ucieczce wirusa SARS-CoV-2 z chińskiego laboratorium – sugestia, która wzbudza poważną irytację w Pekinie.

Liderzy zapowiedzieli przekazanie do końca przyszłego roku na rzecz państw rozwijających się ponad 870 mln dawek szczepionek przeciw COVID-19 i skrócenie czasu wprowadzenia nowych preparatów do obrotu. W kwestiach klimatycznych państwa siódemki zobowiązały się znacząco odwęglić swoje sektory energetyczne do końca przyszłej dekady (chociaż dyplomacja brytyjska nalegała na deklarację o całkowitym uwolnieniu się od węgla), a także osiągnięcie zerowych emisji netto do 2050 r.