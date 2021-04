Cyrus Shahpar, dyrektor do spraw danych epidemicznych w Białym Domu, poinformował w sobotę, że w ciągu 24 godzin w USA podano ponad 4,08 mln dawek preparatu przeciwko Covid-19. Tym samym średnia dobowa z Wielkiego Tygodnia przekroczyła w Stanach Zjednoczonych 3 miliony.

Od połowy grudnia w Stanach Zjednoczonych wykonano ok. 161,6 mln szczepień. Ponad 104 mln Amerykanów otrzymało co najmniej jedną dawkę, a prawie 60 milionów zostało w pełni zaszczepionych.

Amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) wydało w piątek wytyczne zgodnie z którymi osoby w pełni zaszczepione nie muszą być testowane przed i po podróży w granicach USA. Jednak rządowa agencja nadal zaleca noszenie maseczek w miejscach publicznych i test na trzy do pięciu dni po podróży międzynarodowej.

Mimo rosnącego tempa szczepień, eksperci apelują do Amerykanów, by nie tracili czujności, którą uznają za kluczową do uniknięcia kolejnego ogólnokrajowego wzrostu liczby wykrywanych przypadków SARS-CoV-2.Niepokoi ich szczególnie sytuacja epidemiczna w Michigan, gdzie od dwóch tygodni szybko rośnie liczba infekcji.

Od początku epidemii z powodu Covid-19 zmarło 550 tysięcy Amerykanów, a co najmniej 30 milionów obywateli USA przeszło już Covid-19 - wynika z danych CDC.