Do tego dochodzi 300 mld dol. na rozbudowę sektora wytwórczego. W tym finansowanie budowy najbardziej kapitałochłonnych zakładów, zapewniających przewagę gospodarczą w ważnych sektorach, np. produkcji układów półprzewodnikowych (procesory pamięci etc.). 100 mld dol. miałoby zostać przeznaczone na inwestycje w infrastrukturę telekomunikacyjną, w tym sieci umożliwiających szybki dostęp do internetu na obszarach, gdzie teraz jest to trudne lub niemożliwe. Inicjatywa zawiera również zapis, zgodnie z którym USA miałyby wygasić produkcję energii elektrycznej z paliw kopalnych do 2035 r.