4 procent zakażonych ma wariant brazylijski wirusa.

Od trzech tygodni we Włoszech rośnie liczba chorych na Covid-19 na oddziałach intensywnej terapii; zajętych jest 41 procent łóżek- to dane agencji do spraw regionalnych oddziałów służby zdrowia. Na zwykłych oddziałach covidowych zajętych jest 44 procent miejsc.

Zarówno na reanimacji, jak i na zwyczajnych oddziałach przekroczony został pułap krytyczny. W przypadku intensywnej terapii jest on wyższy w 13 regionach.

Ministerstwo zdrowia Włoch poinformowało we wtorek, że ostatniej doby na Covid-19 zmarło 529 osób i wykryto 16 017 następnych zakażeń koronawirusem. Wykonanych zostało 301 tysięcy testów.

Łączna liczba zmarłych wzrosła w kraju do 108 879.

Ponad 3,5 miliona zakażonych, z których 2,8 mln wyleczonych - to dotychczasowy bilans pandemii. Obecnie koronawirusa ma 562 tys. osób.

We wtorek po dwóch tygodniach zakończył się lockdown w stołecznym regionie Lacjum i wprowadzono w nim strefę pomarańczową, która będzie obowiązywać przez cztery dni. "Wracamy do życia, ale szanujmy reguły" - zaapelował szef władz regionalnych Nicola Zingaretti po tym, gdy złagodzono restrykcje.

W Święta Wielkanocne w całych Włoszech powróci czerwona strefa.