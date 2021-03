Koszt kwarantanny w przypadku przyjeżdżających z krajów wysokiego ryzyka to 1850 euro od osoby, a obejmuje on zakwaterowanie z wyżywieniem, transport z lotniska do hotelu, ochronę i testy na obecność kororonawirusa. Natomiast osoby, które nie mają negatywnego wyniku testu typu PCR, co jest warunkiem wjazdu do Irlandii, będą musiały płacić 150 euro dziennie.

Osobom, które się nie podporządkują obowiązkowi kwarantanny w hotelu, choć są do tego zobligowane, grozi kara w wysokości 2000 euro lub miesiąca więzienia.

Z obowiązku kwarantanny zwolnieni są członkowie załóg samolotów i statków, członkowie sił zbrojnych i policji, których wyjazd był związany z pełnioną służbą, kierowcy ciężarówek dostarczających towary, dyplomaci, a także osoby przyjeżdżające do Irlandii w związku z ważnymi, niepozwalającymi na zwłokę powodami medycznymi.

Na liście wysokiego ryzyka epidemicznego znajdują się obecnie 33 państwa - 17 z Afryki, głównie z południowej i środkowej części tego kontynentu, 13 z Ameryki Południowej, a także Panama, Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Austria.

Od połowy lutego podobny system kwarantanny hotelowej funkcjonuje w Wielkiej Brytanii, ale jest ona tam nieco droższa - 10-dniowy pobyt w hotelu kosztuje 1750 funtów.