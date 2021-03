Po drugie, należy się spodziewać dalszej presji Rosjan na wzrost kontroli nad białoruską gospodarką. Można oczekiwać, że podpisana właśnie umowa będzie z czasem prolongowana (obowiązuje do końca 2023 r. z opcją dalszego przedłużenia), a wolumeny przeładunku paliw mogą być zwiększane kosztem łotewskich i estońskich terminali. Co więcej, Rosjanie prawdopodobnie będą chcieli przejąć kluczowe białoruskie aktywa. Już teraz spekuluje się o ewentualnym wejściu rosyjskiego kapitału do akcjonariatu Hrodna Azotu oraz o planach prywatyzacyjnych Łukaszenki. Kto wie, czy niedługo podobne informacje nie zaczną się pojawiać w odniesieniu do rafinerii Naftan w Nowopołocku, którą są zintegrowane zakłady petrochemiczne Palimir. Kompleks ten w kolejnych latach będzie wymagać znacznych inwestycji, na które nie ma pieniędzy. To idealna sytuacja dla rosyjskich koncernów, które już w przeszłości przymierzały się do wyżej wymienionych aktywów.