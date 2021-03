Wszystko ma związek z zarzutami o pobieranie prowizji od działalności pozaparlamentarnej. Zaczęło się od posła siostrzanej Unii Chrześcijańsko-Społecznej Georga Nuessleina, wiceprzewodniczącego wspólnej frakcji chadecji w Bundestagu. Prokuratura w Monachium prowadzi postępowanie w sprawie przyjęcia ponad 600 tys. euro prowizji za pośrednictwo w zakupie maseczek wiosną 2020 r. Sytuację pogarsza fakt, że przelewy na konto Nuessleina pochodziły z rajów podatkowych. To wygląda nieciekawie i podejrzanie. Postawiono mu również zarzuty korupcyjne oraz taki, że dodatkowej działalności nie zarejestrował w zeznaniu podatkowym. Gdyby to była jednostkowa sytuacja, być może całą sprawę udałoby się wyciszyć. Ale tydzień później tygodnik „Der Spiegel” poinformował, że takich zachowań polityków chadecji jest więcej. Czołowy przykład to Nikolas Loebel, którego firma zarobiła 250 tys. euro za pośrednictwo w zakupie materiałów ochronnych. Poseł powoływał się na znajomości w Chinach. Sytuację pogorszyło to, że choć obaj w końcu wystąpili z partii, to nie chcieli złożyć mandatów poselskich. Ten drugi już to zrobił, ale pierwszy wciąż nie.