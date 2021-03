Naszym celem jest zakończenie kampanii szczepień przeciw Covid-19 we Włoszech do lata - powiedział w sobotę nadzwyczajny komisarz do spraw kryzysu na tle pandemii, generał sił zbrojnych Paolo Figliuolo. "Ja prowadzę batalię po to, by wygrać" - oświadczył.

"Zobaczycie, wygra Italia" - zapewnił wojskowy, który odwiedził wielki punkt szczepień koło rzymskiego lotniska Fiumicino. Pytany o polemikę wokół skutków ubocznych szczepionki koncernu AstraZeneca Figliuolo podkreślił, że takie przypadki stanowią 0,002 procent szczepień. Wyraził opinię, że sprawa ta została "niesłusznie nagłośniona". "Podczas moich spotkań z kierownictwem Europejskiej Agencji Leków powtarzano mi, że AstraZeneca to preparat o wielkiej sile" - zaznaczył. "Ja się nim zaszczepię" - podkreślił. Problem ze szczepieniami "zostanie rozwiązany, kiedy nadejdą preparaty (przeciw Covid-19 firmy) Johnson & Johnson" - ocenił nadzwyczajny komisarz. Włoskie ministerstwo zdrowia poinformowało, że minionej doby zanotowano 317 zgonów na Covid-19 i 26 062 nowe zakażenia koronawirusem. Wykonano 372 tysiące testów, z których 7 procent dało wynik pozytywny. Liczba zmarłych w ciągu ponad roku epidemii wzrosła do 101 881. W szybkim tempie rośnie liczba pacjentów z Covid-19 w szpitalach; w ciągu minionej doby przybyło około 500 chorych na oddziałach covidowych, a 270 na oddziałach intensywnej terapii. Koronawirusa potwierdzono dotąd u ponad 3,2 miliona osób, z których wyleczonych jest 2,5 mln. Obecnie zakażonych jest około 520 tysięcy. W połowie regionów Włoch, w tym w Lombardii, Lacjum i Piemoncie oraz Kampanii, to ostatni weekend przed wejściem w życie twardego lockdownu w poniedziałek. Wielu rzymian wykorzystuje ostatnie dni w żółtej strefie na wycieczki poza miasto. Zapełniły się główne drogi wyjazdowe ze stolicy.