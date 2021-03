Zróżnicowanie płac kobiet i mężczyzn zależy od regionu. W dawnych Niemczech Zachodnich i Berlinie jest to 20 proc. W landach, które wchodziły przed zjednoczeniem kraju w skład Niemieckiej Republiki Demokratycznej (bez Berlina), tylko 6 proc.

Na zachodzie średnia miesięczna pensja to nieco ponad 3,3 tys. euro, na wschodzie niespełna 2,9 tys. I tu różnice się zacierają: teraz jest to 15 proc., a jeszcze pięć lat temu było to 22 proc.