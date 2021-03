UE w momencie, gdy mamy największy kryzys gospodarczy w historii, zajmuje się kwestiami politycznych gierek, zamiast zająć się np. realizacją umów szczepionkowych - tak rzecznik rządu Piotr Müller odniósł się we wtorek do wypowiedzi wiceszefowej KE Very Jourovej dla "DGP".

Rzecznik rządu w Programie Pierwszym Polskiego Radia był pytany o wypowiedzi wiceszefowej KE, odpowiedzialnej m.in. za praworządność, Very Jourovej, która w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" zapewniła, że Komisja ma narzędzia do reagowania na wykluczenia np. środowisk LGBT. Jourova w tym kontekście podkreśliła, że pieniądze europejskie idą na projekty, "które nie dyskryminują" i przypomniała o zablokowaniu w ubiegłym roku funduszy dla sześciu gmin w Polsce, które podjęły uchwały o "strefach wolnych od ideologii LGBT". "To są słowa, które były wypowiadane przez wiele miesięcy. Mnie tylko smuci fakt, że UE w momencie, gdy mamy największy kryzys gospodarczy w historii istnienia UE, zajmuje się kwestiami politycznych gierek, bitw, które tworzy sama UE, zamiast zająć się w tym czasie realizacją umów szczepionkowych, dostaw szczepionek" - mówił Müller. "Zamiast tego UE woli takie działania, których nie można mierzyć, które będą ciągłym polem bitwy, a których nie da się zweryfikować, czy zostały zrealizowane skutecznie, czy nie" - dodawał. Jourová: Unia odbierze fundusze za dyskryminowanie środowisk LGBT [WYWIAD] Zobacz również W rozmowie z "DGP" wiceszefowa KE w kontekście badania przez TK konstytucyjności pozostania na stanowisku RPO Adama Bodnara po upływie kadencji, do czasu wyboru jego następcy, przekonywała, że Komisja śledzi tę kwestię. "Cały czas obserwujemy rozwój wypadków i jeśli stwierdzimy ryzyko naruszenia traktatów, do zareagujemy" - powiedziała Jourova. Wiceszefowa KE zapewniała również o dialogu z przedstawicielami polskiego rządu. Pytana o protesty w sprawie ograniczenia w Polsce prawa do aborcji, Jourova podkreśliła, że KE nie ma żadnych kompetencji do reagowania w tej sprawie. "Nie mogę uruchomić żadnego postępowania w tej sprawie. I mówię to z przykrością, bo jako kobieta w XXI w. muszę powiedzieć, że prawo aborcyjne w Polsce nie jest przeciwko aborcji, ono jest przeciwko ludziom, kobietom i mężczyznom" - powiedziała Jourova.