Dlatego dotychczas udało się podać w Rosji jedynie 3,6 dawki szczepionki na 100 mieszkańców. To wynik porównywalny z Chinami, innym producentem wakcyn, ale słabszy niż średnia unijna (7,7), dane dla Polski (8,9), nie mówiąc o światowej czołówce w rodzaju Izraela (96,1), Wielkiej Brytanii (31,4) czy Stanów Zjednoczonych (23,7). Postawienie na współpracę szczepionkową wyłącznie z Rosją okazało się złą taktyką, co pokazał przykład Białorusi, która według ostatnich, pochodzących z 18 lutego, danych podała jedynie 0,2 dawki na 100 mieszkańców. Sytuację może trochę poprawić próbne na razie uruchomienie własnych linii produkcyjnych, co 26 lutego ogłosił minister zdrowia Białorusi Dzmitryj Piniewicz, ale kraj ten i tak będzie miał sporo do nadrobienia.