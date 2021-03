Analitycy Instytutu Czarnomorskich Badań Strategicznych (ICzSD) i serwisu „Black Sea News” podliczyli, ile czasu trwała rosyjska kontrola podczas przepływu przez Cieśninę Kerczeńską jednostek zmierzających do lub z ukraińskich portów nad Morzem Azowskim, a także jak często okręty Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) zatrzymywały statki już na tym akwenie. Zgodnie z porozumieniem z 2003 r. stanowi on wspólne morze wewnętrzne obu państw ze swobodą żeglugi zarówno dla jednostek handlowych, jak i wojennych. Od aneksji Krymu Moskwa traktuje jednak Cieśninę Kerczeńską i inne otaczające półwysep wody jak własne morze terytorialne, roszcząc sobie prawo do kontroli przepływających przez nie jednostek.

FSB coraz częściej zatrzymywała statki handlowe także po przekroczeniu cieśniny, na podejściu do portów w Berdiańsku i Mariupolu. Kulminacja nastąpiła w lipcu 2018 r., gdy takim szykanom poddano 40 jednostek, w tym 19 pod banderą któregoś z państw Unii Europejskiej lub płynących do unijnego portu. Ukraińcy najpierw zareagowali zwiększeniem aktywności własnych jednostek wojennych, a potem przerzuceniem na Morze Azowskie większej liczby okrętów i nagłośnieniem tematu w mediach. W efekcie liczba takich incydentów spadła do ośmiu we wrześniu. Zmieniła się też ich geografia; zamiast na podejściu do portów ukraińskich, jednostki zaczęły być zatrzymywane bliżej rosyjskich baz wojskowych, zaraz po wyjściu z Cieśniny Kerczeńskiej.