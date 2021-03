"To jest jasne. To była irańska operacja" - zaznaczył szef rządu w radiu Kan. Pytany, czy Izrael odpowie na ten atak, Netanjahu powtórzył swoją poprzednią wypowiedź o determinacji w powstrzymywaniu Iranu przed rozwojem potencjału nuklearnego. "Uderzamy w niego (w Iran) w całym regionie" - zapowiedział.

Władze Iranu jak dotąd nie skomentowały piątkowego incydentu i nie odpowiedziały na pojawiające się już wcześniej ze strony izraelskiej zarzuty, że to Teheran ponosi odpowiedzialność za wybuch na statku.

Wyemitowany w poniedziałek rano radiowy wywiad z Netanjahu został nagrany w niedzielę, jeszcze przed tym, gdy Syria oskarżyła Izrael o atak rakietowy na cele w okolicach Damaszku. Izrael nie potwierdził, że jego siły przeprowadziły ten nalot, ale izraelskie siły wcześniej wielokrotnie atakowały powiązaną z Iranem infrastrukturę wojskową w Syrii - przypomina agencja Reutera.

W piątek doszło do eksplozji pod pokładem przeznaczonego do przewozu pojazdów statku MV Helios Ray. Pływająca pod banderą Bahamów jednostka należy do mającej siedzibę w Tel Awiwie firmy Ray Shipping. W wybuchu nikt nie ucierpiał, ale płynący do Singapuru statek został skierowany do najbliższego portu.

Właściciel statku przekazał, że eksplozja rozerwała w dwóch miejscach kadłub jednostki. Położone ponad linią wody dziury mają ok. 1,5 metra średnicy. Nie jest do końca jasne, co spowodowało wybuch.