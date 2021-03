Na taki ruch zdecydował się dopiero Biden. W ten sposób spełnił obietnicę wyborczą o rewizji amerykańskich relacji z Saudyjczykami. Pojawia się jednak pytanie, czy publikacja dokumentu pociągnie za sobą konkretne zmiany w polityce Stanów Zjednoczonych wobec tej bliskowschodniej potęgi. – Mam nadzieję, że ujawniając raport, Biden próbuje przekazać, że Muhammada ibn Salmana spotkają te same sankcje , które nałożono na 17 pozostałych osób zaangażowanych w morderstwo – stwierdziła Sarah Leah Whitson, dyrektorka Democracy for the Arab World Now, organizacji, którą założył Chaszukdżi. – Zakaz podróży i zamrożenie aktywów to jedyna opcja. Każda inna, mniej surowa kara będzie sugerowała, że traktujemy księcia w specjalny sposób – dodała.