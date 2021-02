"Cel jest jasny: do końca lata zaszczepić wszystkich w Unii Europejskich, którzy tego chcą" - powiedział Breton w wywiadzie dla francuskiej telewizji BFM.

Jak dodał, by osiągnąć ten cel UE nie potrzebuje więcej szczepionek ponad to, co już zamówiła, bo w ciągu kilku tygodni Europa powinna mieć do dyspozycji pięć różnych preparatów.

"W ciągu mniej niż roku, będziemy mieć pięć szczepionek, które działają. To wielkie naukowe osiągnięcie" - oznajmił francuski komisarz. Jak jednak dodał, problem leży nie w nauce, lecz w produkcji, która musi zostać zwiększona.

"Nie ma mowy o budowie nowych fabryk, bo budowa zajmuje pięć lat. Musimy zacząć od istniejących fabryk, których jest około 10 w Europie i Szwajcarii" - powiedział Breton. Komisarz dodał, że chce, by Europa w ciągu 18 miesięcy stała się czołowym kontynentem w produkcji szczepionek.