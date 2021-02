Dyscyplina to wartość, którą Min Aung Hlaing musi wyjątkowo cenić, bo do wojska ciągnęło go od młodego. Wychował się w Rangunie, stolicy Mjanmy do 2006 r. Jego ojciec był inżynierem w Ministerstwie Infrastruktury, co rodzinie przyszłego generała pozwoliło żyć w dużym i wygodnym mieszkaniu w centrum miasta. U Hla Oo, kolega z tego okresu i birmański imigrant, odnotował na swoim blogu, że „miał bardzo atrakcyjną siostrę”.