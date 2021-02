Według naszego źródła w Brukseli po tym, jak szef służby zagranicznej UE w zeszły poniedziałek zapowiedział podróż do Moskwy, w środę był o nią dopytywany na posiedzeniu ambasadorów krajów członkowskich. – Widać było, że nie dla wszystkich jest jasne, czemu do tej wizyty dochodzi właśnie teraz i jaki rezultat ma ona przynieść – podkreśla rozmówca. Wcześniej szef polskiego MSZ Zbigniew Rau proponował, by wizytę Borrella w Moskwie poprzedziły konsultacje ze Stanami Zjednoczonymi oraz by szef unijnej dyplomacji najpierw odwiedził Kijów.