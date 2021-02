W sobotę robiono wszystko, by utrudnić protestującym dotarcie do centrów miast. W Moskwie zamknięto siedem stacji metra, zakazano parkowania w centrum, zamknięto sklepy spożywcze i punkty gastronomiczne. W Krasnojarsku na główny miejski plac zwieziono śnieg. Policja reagowała brutalniej niż w ubiegłą sobotę, gdy zatrzymano 3500 osób. Funkcjonariusze zatrzymywali ludzi jeszcze przed ich dotarciem na miejsca zbiórek. Obrońcy praw człowieka informowali o kilkudziesięciu przypadkach pobicia. Zatrzymanym kazano leżeć twarzą w śniegu w oczekiwaniu na więźniarki, a niektórych traktowano paralizatorami, co wywołało u protestujących skojarzenia z zachowaniem białoruskich milicjantów. Mieszkaniec Władywostoku został postrzelony w biodro z bliskiej odległości z broni gładkolufowej. Czeka go operacja.