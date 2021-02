Analizę zastrzeżeń TSUE należy rozpocząć od wyroku z maja 2020 r. Uznano w nim, że umieszczanie osób ubiegających się o azyl w granicznej strefie tranzytowej jest niezgodne z prawem, a ludzie, którzy w niej przebywają, są nielegalnie pozbawieni wolności. Strefy takie powstały wzdłuż dwóch nitek ogrodzenia, powstałego w latach 2015–2017 na granicy z Serbią. Jego zadaniem było zatrzymanie fali migrantów podążających przez Węgry do Austrii i Niemiec. To zadanie zostało spełnione, bo w listopadzie 2015 r. kryzys migracyjny na Węgrzech przeszedł do historii. Analizując nastroje węgierskiej opinii publicznej, warto pamiętać, że przez kraj przewinęło się 400 tys. migrantów. Od 2015 r. nielegalne przekroczenie granicy nie jest wykroczeniem, lecz przestępstwem zagrożonym karą więzienia. Wyznaczono przy tym ośmiokilometrową strefę nadgraniczną, w której złapane osoby nie są aresztowane, lecz wyrzucane z Węgier bez rejestracji.