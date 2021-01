Z tej wypowiedzi warto wyciągnąć dwa wnioski. Po pierwsze, jeśli jakieś wojska USA z Niemiec zostaną przesunięte, będzie to liczba znacznie mniejsza niż ta deklarowana przez Trumpa. Ale decyzja ta może też być zupełnie zarzucona, ponieważ obecnie liczba amerykańskich żołnierzy za Odrą wynosi ok. 35 tys. i jest najmniejsza od lat. Warto pamiętać, że mają tam do dyspozycji doskonałą infrastrukturę, m.in. szpital przy bazie w Ramstein, który jest największą zagraniczną amerykańską placówką tego typu. Także u naszych sąsiadów w Nadrenii w ramach programu Nuclear Sharing składowane są bomby jądrowe. Do doskonałej infrastruktury militarnej dochodzi też zwykły czynnik ludzki – żołnierze zza Atlantyku często żyją tu od lat, mają dzieci w szkołach, wygodne domy. Nagłe wycofanie 10 tys. ludzi to nie tylko olbrzymie koszty finansowe (gdzieś trzeba znów zbudować infrastrukturę), ale też „życiowe”. Co nie znaczy, że przy okazji tych rozmów obecna administracja nie będzie próbowała wynegocjować lepszych warunków i większego zaangażowania Niemiec.