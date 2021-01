W czwartkowym komunikacie resortu środowiska z okazji uczestnictwa Kurtyki w dyskusji "Nowe spojrzenie na transatlantyckie relacje w dziedzinie energii i klimatu", zorganizowanej przez Atlantic Council w ramach V. Globalnego Forum Energii, wskazano, że w trakcie dyskusji poruszano także kwestie perspektywy współpracy UE-USA w zakresie energii oraz sprawiedliwej transformacji energetycznej.

"Teraz jest odpowiedni moment do zaprojektowania nowego planu globalnej współpracy transatlantyckiej, opartego na wspólnych wartościach i interesach. Wstępne założenia transformacji na rzecz czystej energii, przedstawione przez nową amerykańską administrację, wydają się mieć silne podobieństwa do Europejskiego Zielonego Ładu" – powiedział, cytowany w komunikacie, minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

Prezydent USA Joe Biden podpisał w środę w Gabinecie Owalnym pierwsze zarządzenia, jako nowy prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wśród nich jest dokument odwracający decyzję Donalda Trumpa o wycofaniu USA z paryskiego porozumienia klimatycznego. Formalny powrót USA do paryskiego porozumienia klimatycznego zajmie 30 dni.

Jak podał resort, Kurtyka zwrócił uwagę, że ogólnoświatowym wyzwaniem jest teraz przejście do realizacji konkretnych działań na rzecz neutralności klimatycznej. Przekazał, że Europa obecnie odpowiada za ok. 7 proc. światowych emisji gazów cieplarnianych. W tym kontekście minister podkreślił, że kluczem do naszego wspólnego sukcesu w walce ze zmianami klimatycznymi będzie "przede wszystkim zachęcenie partnerów spoza Europy do wysiłku redukcyjnego w emisjach porównywalnego do ambicji europejskich".

"Polska kładzie nacisk na konieczność równoważenia ambitnych planów i możliwości technologicznych. Powodzenie wysiłków na rzecz stworzenia gospodarki niskoemisyjnej zależy przede wszystkim od społecznej akceptacji zachodzących zmian. Droga, którą należy podążać, to zrównoważony społecznie i środowiskowo rozwój, z naciskiem na modernizację, zmiany technologiczne oraz innowacje, umożliwiające bardziej efektywne i przyjazne środowisku wykorzystanie zasobów" – zauważył Kurtyka.

Jak podkreślił minister, z racji specyfiki miksu energetycznego, Polska rozpoczęła drogę do osiągnięcia neutralności klimatycznej z zupełnie innego punktu i zajmie nam ona więcej czasu niż naszym europejskim partnerom.

"Polska weszła w okres transformacji z bilansem energetycznym praktycznie w całości zależnym od jednego surowca - węgla. W ciągu dwóch najbliższych dekad planujemy wybudować nowy, zeroemisyjny system energetyczny oparty na źródłach energii odnawialnej oraz energetyce jądrowej" – wyjaśnił.

Kurtyka zapewnił, że Polska chce realizować cel neutralności klimatycznej w duchu sprawiedliwej i skutecznej transformacji. "Musimy kierować się zasadą solidarności, uwzględniając potrzeby różnych interesariuszy" – dodał.