Stany Zjednoczone także za kadencji Joego Bidena nie będą poświęcać większej uwagi Rosji niż Chinom, które uznają za podstawowe zagrożenie dla bezpieczeństwa i statusu jedynego supermocarstwa. Jednak analiza zapowiedzi kadrowych 46. prezydenta USA daje powody do optymizmu; wśród nominacji nie brakuje ludzi, którzy doskonale znają się na Rosji, a zarazem nie mają złudzeń co do istoty systemu stworzonego przez Władimira Putina. – Uważam Rosję za przeciwnika – mówił Biden podczas kampanii wyborczej we wrześniu 2020 r.

Osobą numer trzy w Departamencie Stanu – podsekretarzem ds. politycznych – zostanie Victoria Nuland. To osoba doskonale znana zarówno w Kijowie, jak i w Moskwie. Podczas kryzysu ukraińskiego lat 2013–2014 to ona realizowała amerykańską politykę wobec Kijowa. Była przy tym jastrzębiem; popierała dostawy broni dla Ukrainy, na co Obama się ostatecznie nie zdecydował, a co z powodzeniem zrealizowała dopiero administracja Donalda Trumpa. To zaangażowanie zapewniło jej stałe miejsce w rosyjskiej propagandzie, dla której stała się czarnym bohaterem tamtego okresu. Wspólnie z Bidenem, który jako wiceprezydent wziął wówczas na siebie sprawy ukraińskie, naciskała na Kijów, by powołano instytucje antykorupcyjne.