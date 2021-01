We wtorek Netanjahu zmienił zdjęcie w tle na swoim profilu twitterowym. To symboliczna zmiana, pokazująca zmianę akcentów w zbliżającej się kampanii. Zamiast fotografii z Trumpem oraz przedstawicielami Bahrajnu i ZEA pojawiło się zdjęcie, na którym szef rządu jest szczepiony na COVID-19. Izrael jest światowym liderem akcji szczepionkowej. Przynajmniej jeden zastrzyk ma za sobą już co piąty Izraelczyk, a Netanjahu osobiście odbiera na lotnisku kolejne transporty preparatu. Władze postawiły na zorganizowany chaos – teoretycznie istnieje kolejność, zgodnie z którą szczepione są kolejne grupy ludności, ale żeby zapobiec zmarnowaniu dawek, lekarze mają prawo do szczepienia kogokolwiek. Głośny był przypadek zaszczepienia ostatnią dawką z serii przypadkowo spotkanego dostawcy pizzy. Jest i krytyka: Izrael nie zrobił nic, by wesprzeć w tej kwestii władze Autonomii Palestyńskiej.