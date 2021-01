Prawo nuklearne nakreśla szczegółowy plan wobec państw Zachodu. Rozwój programu nuklearnego odgrywa rolę straszaka, zmuszającego strony umowy do rewizji polityki wobec Iranu. Dążenia Teheranu mają również wywrzeć presję na Joego Bidena przed jego styczniową inauguracją. Prezydent elekt zobowiązał się bowiem do ponownego przystąpienia do umowy nuklearnej. Zaznaczył jednak, że będzie to możliwe tylko wtedy, gdy Iran powróci do przestrzegania zapisów porozumienia.