Oznacza to kolejne złamanie zawartego w 2015 roku porozumienia światowych mocarstw z Iranem w sprawie likwidacji jego wojskowego programu atomowego w zamian za stopniowe znoszenie nałożonych na Teheran międzynarodowych sankcji. Krok ten utrudni ponadto ewentualne starania amerykańskiego prezydenta-elekta Joego Bidena o ponowne przystąpienie USA do wspomnianego porozumienia, z którego wycofał je w 2018 roku prezydent Donald Trump, by móc przywrócić wcześniejsze sankcje - zauważa Reuters.

"Kilka minut temu w zakładach w Fordo rozpoczął się proces produkcji uranu wzbogaconego do poziomu 20 proc." - oświadczył cytowany przez państwowe irańskie media rzecznik rządu Ali Rabei.

Chodzi tu o jedno z licznych przedsięwzięć, których realizację nakazuje nowa ustawa o atomistyce, uchwalona pod koniec listopada przez irański parlament w reakcji na śmierć czołowego tamtejszego eksperta nuklearnego Mohsena Fakhrizadeha. Zginął on w zamachu, dokonanym według Teheranu przez Izrael.

"Inspektorzy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej monitorują działalność zakładów wzbogacania paliwa (jądrowego) w Fordo w Iranie. Oczekuje się, że na podstawie ich informacji jeszcze dziś dyrektor generalny MAEA Rafael Mariano Grossi przedstawi państwom członkowskim MAEA swój raport" - głosi komunikat rzecznika ONZ-owskiej agencji z siedzibą w Wiedniu. Komunikat rozesłano drogą elektroniczną po opublikowaniu przez Iran informacji o wznowieniu wzbogacania i o wcześniejszym zawiadomieniu o tym MAEA.

Porozumienie ze światowymi mocarstwami - obecnie już tylko z Wielką Brytanią, Francją, Niemcami, Rosją i Chinami - zezwala Iranowi na wzbogacanie uranu do poziomu tylko 3,67 proc. zawartości U235, ale doszedł on już do 4,5 proc. i zmierza ku 20 proc. W przypadku materiału dla bojowych ładunków jądrowych poziom wzbogacenia musi wynosić co najmniej 90 proc.