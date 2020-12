Później w ciągu dnia szczepiono personel medyczny w największych miastach Estonii, w Tallinie i Tartu.

W sobotę do Estonii dotarła pierwsza partia szczepionki Pfizer/BioNTech, blisko 10 tysięcy dawek. Od początku pandemii w tym nadbałtyckim kraju UE, liczącym 1,3 mln mieszkańców, zdiagnozowano ponad 25 tysięcy zakażeń koronawirusem. Na Covid-19 zmarło 207 osób. Jesienią sytuacja epidemiczna w Estonii gwałtownie się pogorszyła.

W ramach prowadzonej w Unii Europejskiej wspólnej walki z pandemią koronawirusa w większości krajów Wspólnoty w niedzielę rozpoczęła się kampania szczepień. Jako pierwsi - najczęściej w obecności mediów - przeciwko Covid-19 zaszczepieni zostali pensjonariusze domów opieki, ich opiekunowi i personel medyczny.

Początkowe dostawy szczepionek ograniczone są do nieco poniżej 10 tys. dawek w większości krajów, co wystarcza do zaszczepienia mniej niż 5 tys. mieszkańców, ponieważ potrzebne są dwie dawki na osobę.